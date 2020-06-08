В Москве назвали дату отмены режима самоизоляции

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, москва-сити, москва, дорогомиловская улица
Режим самоизоляции в столице отменят уже завтра Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции и входящие в него систему электронных пропусков и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Об этом заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — приводит телеканал 360 слова Ремчукова.

Ранее сообщалось, что систему электронных пропусков, введенную для профилактики распространения коронавирусной инфекции в столице, собирались отменить 14 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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