Forbes предрек России скорую победу над НАТО благодаря США

По оценке Forbes, у России есть 760 танков — НАТО не сможет им противостоять Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за решения президента США Дональда Трампа о выводе из Германии части американских войск, Россия сможет одержать скорую победу над странами НАТО. Такой прогноз дали авторы журнал Forbes.

По мнению автора издания, любое сокращение американских сил в Европе приведет к ослаблению альянса. При этом самой уязвимой территорией являются прибалтийские страны. «Если раньше российским военным могло понадобиться максимум 60 часов, чтобы достичь пригородов Таллина и Риги, то после реализации решения Трампа они смогут сделать это еще быстрее», — говорится в материале. В результате, как считает автор, восточные члены НАТО станут еще более уязвимыми.

По оценке Forbes, сейчас у России есть 760 танков, которые в случае необходимости могут быть быстро переброшены к границам Прибалтики. Тем временем у НАТО в регионе сосредоточено всего 130 танков, из которых 90 — американские. «В случае вывода бронетехники армии США, НАТО нечего будет противопоставить российской бронетехнике. И в случае вооруженного конфликта они потерпят поражение, несмотря на преимущество в воздухе», — заключил автор материала.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп планирует вывести из Германии около десяти тысяч военных. Это решение вызвало недовольство Берлина — власти ФРГ обвинили Вашингтон в том, что он не проинформировал их об этом решении заранее, пишет «Национальная служба новостей».

В июне заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко заявил о необходимости восстановления военных контактов Россия — НАТО, напоминает RT. Сейчас, по его мнению, эта необходимость особенно очевидна.

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