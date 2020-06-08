Евгений Куйвашев разрешил открыться отдельной категории магазинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о постепенном снятии ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Как говорится в заявлении главы региона, опубликованном на его странице в Instagram, по указу с 9 июня во всех городах Среднего Урала, включая Екатеринбург, будет разрешена работа магазинов с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров.

«Возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей. В магазине не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения. В противном случае магазин может быть снова закрыт. Проверки будут, не надейтесь, что пронесет», — написал Куйвашев.

При этом он отметил, что владельцам организаций, которым позволено возобновить работу, не нужно будет подписывать санитарную декларацию, о которой говорилось ранее. «Я принял решение не создавать дополнительную административную нагрузку на бизнес в этот и без того непростой период», — объяснил он. Также губернатор подчеркнул, что для всех остальных сфер ограничения буду действовать как минимум до 15 июня.

О том, что с 9 июня свердловские власти приступят к первому этапу снятия ограничений, URA.RU писало по итогам заседания регионального штаба 8 июня. Основанием для этого стали низкие показатели коэффициента распространения инфекции (Rt), объясняли инсайдеры. Роспотребнадзор требует, чтобы Rt был менее или равен 1, на Среднем Урале он опустился до 1,05 в субботу и 0,86 в воскресенье.