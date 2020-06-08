07 июня 2020

Свердловский губернатор смягчил карантин указом. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев разрешил открыться отдельной категории магазинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о постепенном снятии ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Как говорится в заявлении главы региона, опубликованном на его странице в Instagram, по указу с 9 июня во всех городах Среднего Урала, включая Екатеринбург, будет разрешена работа магазинов с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров.

«Возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей. В магазине не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения. В противном случае магазин может быть снова закрыт. Проверки будут, не надейтесь, что пронесет», — написал Куйвашев.

При этом он отметил, что владельцам организаций, которым позволено возобновить работу, не нужно будет подписывать санитарную декларацию, о которой говорилось ранее. «Я принял решение не создавать дополнительную административную нагрузку на бизнес в этот и без того непростой период», — объяснил он. Также губернатор подчеркнул, что для всех остальных сфер ограничения буду действовать как минимум до 15 июня.

О том, что с 9 июня свердловские власти приступят к первому этапу снятия ограничений, URA.RU писало по итогам заседания регионального штаба 8 июня. Основанием для этого стали низкие показатели коэффициента распространения инфекции (Rt), объясняли инсайдеры. Роспотребнадзор требует, чтобы Rt был менее или равен 1, на Среднем Урале он опустился до 1,05 в субботу и 0,86 в воскресенье.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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