Губернатор ждет одобрения от Роспотребнадзора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен перейти к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса с 9 июня, сообщил инсайдер URA.RU. Проект указа, который губернатор намерен подписать сегодня, предусматривает, в том числе, возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м. во всех крупных городах, включая Екатеринбург (ранее торговлю разрешили в небольших городах).

Указ будет подписан после того, как глава Роспотребнадзора Дмитрий Козловских даст положительный отзыв на него. Вероятно, это случится сегодня, 8 июня до 16:00, знает инсайдер агентства.

Однако интрига в том, что позиции губернатора и главы свердловского Роспотребнадзора не всегда совпадают. Так, глава региона планировал снять часть ограничений 15 мая, однако главный санврач региона направил ему официальное письмо с рекомендациями продлить карантин. Тогда проект указа был переписан и губернатор оставил в силе все ограничения.

Вопрос о частичном снятии ограничений рассматривался на заседании штаба утром 8 июня. Основанием для введения первого этапа отмены ограничительных мер стали низкие показатели коэффициента распространения инфекции (Rt). Роспотребнадзор требует, чтобы Rt был менее или равен 1, на Среднем Урале он опустился до 1,05 в субботу и 0,86 в воскресенье.

В департаменте информационной политики администрации губернатора URA.RU напомнили, что в соответствии с актуальной версией указа губернатора, подписанном 2 июня, ограничения в Свердловской области из-за коронавируса действуют до 8 июня.