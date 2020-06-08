Курганский сенатор Лисовский перед выборами начал борьбу с ГМО

Курганский сенатор Лисовский привлек ФАС к борьбе с ГМО-кормами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский от имени фермеров пожаловался в антимонопольную службу на производителя кормов с ГМО. Компания мешает курганским производителям кормов выйти на рынок. Политологи в активности сенатора увидели начало активной фазы избирательной кампании, об этом они рассказали URA.RU.

Суть обращения в ФАС касается производителя сои. Компания, зарегистрированная в Калининграде, сертифицировала ГМО-сою. При этом российские производители не имеют права производить корма с ГМО. «Ответ [ФАС] последовал немного смешной, в кавычках. Монополия была, но в связи с выходом постановления правительства РФ, которое позволяет вести другим такой же бизнес, монополии нет. Мы готовим запрос — если была монополия, почему несколько лет ФАС не проводила расследование», — пояснил URA.RU Лисовский, который в Совете Федерации занимает пост первого зампреда по аграрно-продовольственной политике.

По словам сенатора, планируется предложить правительству отказаться от ГМО-кормов. «Наши производители смогут в течение 2-3 лет обеспечить рынок собственными кормами без ГМО [рапс, лен, зерно]. Это стимул для наших курганских сельхозпроизводителей», — уточнил сенатор.

По мнению политолога Сергея Ширяева, сейчас любую активность кандидатов в депутаты и тем более в сенаторы, стоит рассматривать через призму грядущих выборов. «Думаю, шанс продолжить работу в Сенате, который Лисовский сам себе создал в виде второго места на праймериз, он упускать не будет. Поэтому активность будет возрастать, причем в проблемах, актуальных для его электората», — поделился Ширяев.

Другой политолог Александр Безделов считает, что действия Лисовского выглядят популистскими. Кроме того, части производителей они могут и вовсе навредить. «Заграничные корма с ГМО более дешевы, и животноводы, в том числе и курганские, после запрета их продавать могут увеличить затраты на корма. Это приведет к удорожанию конечного продукта», — сказал Безделов.

Лисовский намерен бороться за место в облдуме Кургана по округу №17 (Кетовский район). Победа на выборах даст ему возможность сохранить за собой пост сенатора еще на один срок.