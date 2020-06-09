Статистика не позволит снять карантин в Перми к 12 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае нельзя снимать ограничения ко Дню города (12 июня) или непосредственно в этот день. Статистические данные говорят о том, что в регионе остаются высокими показатели заражения коронавирусом и крайне мало свободных коек для больных COVID-19. URA.RU сделало три прогноза развития ситуации в регионе.

Даже при условии, что 9 июня в регионе не будет ни одного нового случая заражения, переходить ко второму этапу снятия ограничений можно лишь после 13 июня. Это следует из методики снятия ограничений, утвержденной Роспотребнадзором. Для новых послаблений необходимо, чтобы 4 дня подряд в крае коэффициент распространения инфекции был ниже 0,8, процент свободного коечного фонда — выше 50%, а число тестов на COVID-19 — больше 70 на 100 тысяч населения.

В Пермском крае сейчас в «зеленой» зоне лишь показатель числа проведенных тестов. Правда, и он за неделю снизился со 110,6 до 99,6. Процент свободных коек для больных COVID-19 остается в «красной» зоне даже после увеличения на 125 мест (с 1987 до 2112) за счет резерва. По состоянию на 8 июня свободно 45,8% коек. Сейчас в больницах региона с подтвержденным COVID-19 находится 502 человека (+14 за сутки).

Еще сложнее ситуация в регионе с последним показателем — коэффициентом распространения инфекции (Rt). По методике Роспотребнадзора, он считается как сумма новых случаев заражения за последние четыре дня, поделенная на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня. Исходя из текущих данных мы спрогнозировали, как может развиться ситуация к 12 июня.

Стабильный прогноз возможен, если в крае в ближайшие дни будет выявляться не более 59 новых случаев в сутки (4 дня назад стабильной ситуацией была бы при 61-62). Это позволит сохранить показатель на уровне единицы — необходимом для действующего сейчас в регионе первого этапа снятия ограничений.

Если же в крае будет ежедневно добавляться по 72 (4 дня назад — по 80) и более новых пациентов с коронавирусом, то ситуация будет ухудшаться, а коэффициент Rt будет на уровне 1,2. Приблизиться ко второму этапу снятия ограничений после праздников Пермский край сможет, если в регионе будет не более 47 (а после 12 июня еще меньше) новых случаев заражения в день.

Предыдущий прогноз URA.RU делало 4 июня. Согласно нему, ситуация в регионе развивалась по сценарию, который объединил в себе благоприятный и стабильный прогнозы. В регионе в среднем выявляли по 56 новых заболевших в день (61-62 — стабильный, а 50 — благоприятный). Сейчас в крае коронавирус подтвержден у 2202 человек.