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URA.RU рассказывало , что в больнице Лысьвы закончились места для пациентов с коронавирусом. Также в регионе большое число свободных коек занимают пациенты, у которых нет подтверждения COVID-19, или пациенты с различными пневмониями.

По состоянию на 8 июня в Пермском крае свободно лишь 45,8% коек. При этом в региональном оперативном штабе не уточнили, на основании какой цифры (1987 или 2112) производился текущий расчет. Если на основании новых данных, то сейчас в крае занято 1145 из 2112 коек (45,8%). Если же старых, то даже с учетом увеличения коечного фонда будет занято 1077 коек (51% от 2112). Это в любом случае не позволяет снимать какие-либо ограничения, действующие сейчас в регионе.

«На сегодня сформировано 2112 коек для пациентов с коронавирусом», — сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом 5 июня министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на заседании оперштаба обещала, что число коек в регионе будет увеличено к 8 июня с 1987 до 2222.

Для пермских пациентов с коронавирусом увеличен коечный фонд с 1987 до 2112, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. По расчетам агентства, мест все равно недостаточно (занято более 50%) для перехода региона ко второму этапу снятия ограничений.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова обещала увеличить коечный фонд в регионе до 2222 к 8 июня Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

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