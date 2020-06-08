В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с пандемией в мире

Несмотря на оптимистичные прогнозы по распространению коронавируса в Европе, ситуация в мире только ухудшается, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Адан Гебрейесус.
«Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — приводит ТАСС слова представителя ВОЗ.
Во время сегодняшнего брифинга в Женеве, Гебрейесус заявил, что в мире почти семь миллионов случаев заражения коронавирусом и почти 400 тысяч умерших.
Ранее, в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса в мире, в ВОЗ обновили собственные рекомендации по ношению масок. По словам Адана Гебрейесуса, которые приводит Nation News, в обновленных рекомендациях маски советуют носить всем людям в местах, где нельзя обеспечить необходимую дистанцию.
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