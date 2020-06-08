В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с пандемией в мире

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По данным ВОЗ, в мире заразились почти семь миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Несмотря на оптимистичные прогнозы по распространению коронавируса в Европе, ситуация в мире только ухудшается, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Адан Гебрейесус.

«Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — приводит ТАСС слова представителя ВОЗ.

Во время сегодняшнего брифинга в Женеве, Гебрейесус заявил, что в мире почти семь миллионов случаев заражения коронавирусом и почти 400 тысяч умерших.

Ранее, в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса в мире, в ВОЗ обновили собственные рекомендации по ношению масок. По словам Адана Гебрейесуса, которые приводит Nation News, в обновленных рекомендациях маски советуют носить всем людям в местах, где нельзя обеспечить необходимую дистанцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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