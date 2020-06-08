Юрий Дудь пообещал больше не совершать речевых ошибок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист Юрий Дудь поблагодарил за урок грамотности учительницу и youtube-блогера Татьяну Гартман, которая рассказала о частых речевых ошибках в его интервью.

«Спасибо большое Татьяне Гартман за новые знания. Каюсь за многочисленные ошибки. Обещаю работать над собой», — написал интервьюер в Instagram.

Известная своими уроками грамотности для медиа-персон Гартман, в частности, указала Дудю на неправильное употребление слова «закончить» в словосочетании «закончить вуз». Так, по правилам русского языка вуз «оканчивают», подчеркнула она. Досталось Дудю и за неправильное ударение в слове «прикрЕпим», тогда как правильным будет «прикрепИм». Однако, помимо критики, учительница похвалила журналиста за «работу над ошибками». Так, Юрий Дудь начал правильно употреблять глаголы «надевать/одевать».

Помимо Дудя, «учениками» Татьяны Гартман в разное время становились Иван Ургант, Владимир Соловьев и президент России Владимир Путин.

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