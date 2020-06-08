Учительница раскритиковала Дудя за ошибки в его интервью. Блогер поблагодарил за урок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь пообещал больше не совершать речевых ошибок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист Юрий Дудь поблагодарил за урок грамотности учительницу и youtube-блогера Татьяну Гартман, которая рассказала о частых речевых ошибках в его интервью.

«Спасибо большое Татьяне Гартман за новые знания. Каюсь за многочисленные ошибки. Обещаю работать над собой», — написал интервьюер в Instagram.

Известная своими уроками грамотности для медиа-персон Гартман, в частности, указала Дудю на неправильное употребление слова «закончить» в словосочетании «закончить вуз». Так, по правилам русского языка вуз «оканчивают», подчеркнула она. Досталось Дудю и за неправильное ударение в слове «прикрЕпим», тогда как правильным будет «прикрепИм». Однако, помимо критики, учительница похвалила журналиста за «работу над ошибками». Так, Юрий Дудь начал правильно употреблять глаголы «надевать/одевать».

Помимо Дудя, «учениками» Татьяны Гартман в разное время становились Иван Ургант, Владимир Соловьев и президент России Владимир Путин.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Культура Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...