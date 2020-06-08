Виктор Шептий напомнил, что Екатеринбург — цивилизованный город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нападение на пресс-секретаря гордумы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина является отголоском из лихих 90-х. Об этом заявил секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

Ранее стало известно, что утром 8 июня Егоркина на выходе из дома подкараулили и избили двое неизвестных в масках. Произошедшее Егоркин связывает со своей профессиональной деятельностью, отметив, что ранее в его адрес неоднократно поступали угрозы из-за его работы.

«Такое происшествие — это отголоски из лихих 90-х, — заявил Виктор Шептий, комментируя инцидент. — Такие „методы воздействия“ находятся за рамками цивилизованного общества. Безусловно, подобные случаи недопустимы и правоохранительные органы должны раскрыть истинную картину произошедшего и выявить исполнителей и заказчиков данного происшествия». Также он пожелал Егоркину «крепости духа» в выполнении его очень важной работы в интересах всех горожан.

В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что по данному происшествию проводится проверка. Как заявил сам Егоркин, у него есть подозрения о том, кто стоит за нападением — эти данные он передал следователям.