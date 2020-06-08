Названы доступные направления для отдыха в России

В России есть несколько доступных внутренних направлений для путешествия. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
По его словам, туризм внутри страны конкурентоспособен в определенных видах. Так, например, с открытием чартерной программы в Хакасию билеты в обе стороны будут стоить около 18 тысяч рублей вместо 38.
«Есть массовые направления не только на юг России: северо-запад — Санкт-Петербург, Карелия наряду со здравницами Черноморского побережья, отдых в пансионатах», — сказал он.
Барзыкин уточнил, что для россиян доступны совершенно разные виды отдыха. Если говорить о Крайнем Севере, то это не массовый туризм, но сделать его доступным можно, сказал эксперт.
Ранее, как напоминает RT, Юрий Барзыкин дал прогноз, каким будет летний сезон 2020 года. По его словам, в Краснодарском крае начнут принимать отдыхающих санатории и пансионаты с медицинской лицензией.
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