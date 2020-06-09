Россияне планируют отдых за границей, несмотря на коронавирус

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Сейчас во многих регионах России продолжают действовать ограничения из-за эпидемии коронавируса. По состоянию на 9 июня в стране 477 018 зараженных, 231 009 из них выздоровели, 5 997 человек погибли.

В конце мая премьер Михаил Мишустин попросил россиян не ездить в отпуск за границу , чтобы исключить риск завоза коронавируса. Его позицию поддержал МИД . Как напоминает издание « Дни.ру », за рубеж разрешено выезжать для учебы, работы, лечения или ухода за больными родственниками.

Отпуск на отечественных курортах выбирал каждый четвертый опрошенный россиянин, еще 7,7% участников опроса склоняются к этому варианту. Самыми привлекательными местами отдыха в стране туристы считают Крым и Краснодарский край (26,6% и 25,2% опрошенных соответственно). Втрое реже россияне выбирали Алтай и Байкал.

Путешествовать внутри страны не планируют почти 52% из 2,1 тысяч опрошенных россиян. Большинство из них (38,1%) привлекают курорты Европы — Италию, Испанию, Грецию. Почти четверть респондентов хотят отправиться в страны ближнего зарубежья — Прибалтику, Армению и Болгарию. Почти 15% планируют отпуск в Африке, чуть меньше в Азии. Остальные полетели бы в Америку или Австралию.

Около 40% россиян планируют отдыхать этим летом за границей в случае полного снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты исследований аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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