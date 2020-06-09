08 июня 2020

Россияне планируют отдых за границей, несмотря на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинги в Барселоне. Выход Каталонии из состава Испании., море, пляж, барселона, каталония
Туристов привлекают курорты Европы и стран ближнего зарубежья Фото: Иван Некрасов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Около 40% россиян планируют отдыхать этим летом за границей в случае полного снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты исследований аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Путешествовать внутри страны не планируют почти 52% из 2,1 тысяч опрошенных россиян. Большинство из них (38,1%) привлекают курорты Европы — Италию, Испанию, Грецию. Почти четверть респондентов хотят отправиться в страны ближнего зарубежья — Прибалтику, Армению и Болгарию. Почти 15% планируют отпуск в Африке, чуть меньше в Азии. Остальные полетели бы в Америку или Австралию.

Отпуск на отечественных курортах выбирал каждый четвертый опрошенный россиянин, еще 7,7% участников опроса склоняются к этому варианту. Самыми привлекательными местами отдыха в стране туристы считают Крым и Краснодарский край (26,6% и 25,2% опрошенных соответственно). Втрое реже россияне выбирали Алтай и Байкал.

В конце мая премьер Михаил Мишустин попросил россиян не ездить в отпуск за границу, чтобы исключить риск завоза коронавируса. Его позицию поддержал МИД. Как напоминает издание «Дни.ру», за рубеж разрешено выезжать для учебы, работы, лечения или ухода за больными родственниками.

Сейчас во многих регионах России продолжают действовать ограничения из-за эпидемии коронавируса. По состоянию на 9 июня в стране 477 018 зараженных, 231 009 из них выздоровели, 5 997 человек погибли.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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