В РАН рассказали, почему клещи чаще кусают мужчин

Группа крови не влияет на интерес клещей к своим жертвам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В период своей активности клещи чаще всего кусают взрослых мужчин. Это связано с тем, что они пахнут сильнее женщин, рассказала завлабораторией молекулярной микробиологии РАН Нина Тикунова.

«Клещи, действительно, реагируют на тех, кто сильнее пахнет. В человеческой популяции это будет скорее взрослый мужчина. У него интенсивнее метаболизм», — приводит NEWS.Ru . Тикунова подчеркнула, что не видела научных доказательств того, что клещи предпочитают людей определенной крови. Алкоголь также не влияет на интерес насекомых — они реагируют только на определенные молекулы.

По словам ученой, паразиты ждут жертву на высоких травинках, на расстоянии примерно 80-90 см от земли. Четырьмя лапками они держатся, а остальные четыре выставляют перед собой, чтобы прицепился к мимо проходящей жертве. «Далее клещ ползет вверх и ищет наиболее нежные места на теле, чтобы впиться. Например, это может быть шея, мочки ушей, ягодицы, подмышки», — продолжила Нина Тикунова.

Насекомые могут несколько раз присасываться к телу пока ищут нужное место, а человек даже не чувствует паразита. Поэтому доктор советует приносить клеща в лабораторию, даже если он только ползал по телу.

Ранее вирусологи рассказывали URA.RU, что коронавирус не является серьезным поводом для отмены вакцинации населения, в том числе от клещевого энцефалита. Вместе с тем эпидемия COVID-19 привела к тому, что на Урале выросло число укушенных клещами.

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