Число заболевших COVID-19 в Тюменской области не снижается

В Тюменской области заболевших коронавирусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, в регионе с начала пандемии инфекцией заразился 1981 тюменец. Уже неделю в регионе число новых случаев остается на одном уровне — в пределах 30-40 человек.

«Тюменская область — 34 случая», — сообщает оперштаб. По данным федерального штаба, за сутки в регионе выздоровело 17 человек. В России число заболевших достигло 8 595 человек.

По данным на 8 июля, в Тюменской области от коронавируса вылечились 1082 человека, на ИВЛ находятся 5 пациентов. Под наблюдением остаются 1 770 человек. В обсервациях региона наблюдаются 134 человека, на перевахтовке — 3 659 человек.

С начала пандемии в регионе скончалось 12 пациентов. По данным регионального оперштаба, у всех у них имелись хронические заболевания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области было зарегистрировано 20 очагов заболевания коронавирусом, из них 16 ликвидированы.