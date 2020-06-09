Экс-сенатор от ЯНАО, бежавший из России, стал банкротом

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Дмитрий Ананьев помимо банковской деятельности занимался политикой. В 2006—2013 годах он являлся членом Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа. В сентябре 2019 года суд заочно арестовал банкира и его брата. Они были объявлены в международный розыск. Братьев обвиняют в выводе из Промсвязьбанка 66 млрд рублей. Ананьев является резидентом Кипра и проживает там.

Дело о банкротстве Ананьева было возбуждено в 2019 году по заявлению зерновой компании «Настюша». В 2010—2011 годах предприятие поручилось за своего акционера Игоря Пинкевича, который взял у Ананьева кредиты на 1,7 млрд рублей, но не смог расплатиться. В 2017 году компания оказалась в банкротстве, но по итогам конкурсного управления освободилась от поручительства за своего акционера. В итоге «Настюша» сама предъявила требования к Ананьеву, которые с 2010 года выросли до 2,9 млрд рублей. Эти средства, согласно решению суда, будут взыскивать на Кипре.

Оперативно подтвердить информацию о решении суда URA.RU не удалось. Адвокат Ковалев оказался недоступен для общения. В пресс-службу Девятого арбитражного апелляционного суда отправлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. В картотеке арбитража результаты заседания не представлены, последнее опубликованное решение по делу Ананьева принято Верховным судом РФ 2 июня.

О банкротстве бизнесмена сообщило РБК со ссылкой на его адвоката, управляющего партнера фирмы «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергея Ковалева. «Апелляционный суд <…> признал Дмитрия Ананьева банкротом», — сказал юрист. В отношении банкира введена процедура реструктуризации долгов.

Бывший сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа и экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев признан банкротом. Такое решение вынес Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве. Теперь деньги, которые должен банкир, планируют взыскивать на Кипре, где проживает Ананьев.

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