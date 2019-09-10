Бывшего ямальского сенатора и его брата заочно арестовали

Дмитрий Ананьев и его брат Алексей обвиняются в растрате десятков миллиардов рублей Фото: скриншот видео с YouTube, канал Медиагруппа INFOX

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Совета Федерации от Ямала Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Их обвиняют в растрате более чем 100 млрд рублей.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Дмитрия Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — приводит РИА «Новости» решение судьи. Аналогичное решение было вынесено в отношении его брата Алексея. Следствие утверждает, что братья растратили имущество «Промсвязьбанка» на сумму более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов в пользу компании «Промсвязькапитал».

Братья Ананьевы были учредителями «Промсвязьбанка», у которого в 2017 году Центробанк отозвал лицензию, напоминает RT. В 2018 году полиция возбудила уголовное дело о «противоправной деятельности» в отношении Ананьевых. Сейчас бывшие совладельцы «Промсвязьбанка» объявлены в международный розыск.