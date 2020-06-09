Скандал из-за бунта вахтовиков в ЯНАО дошел до Генпрокуратуры

Замгенпрокурора в УрФО Игорь Ткачев взял проверку в Сабетте под свой контроль Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместитель генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе Игорь Ткачев распорядился выяснить, что могло привести к бунту вахтовиков компании «АКС» в Сабетте (ЯНАО). О решении замгенпрокурора сообщили в пресс-службе ведомства 9 июня.

Согласно указаниям, в ходе проверки будет выяснено, насколько своевременно и в каком объеме компания обеспечивала выплату зарплаты работникам, соблюдались ли безопасность труда, режим труда и отдыха, а также санитарные требования в условиях пандемии коронавируса. «При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования для защиты и восстановления прав граждан, привлечения к ответственности виновных», — сообщает Генпрокуратура.

Ранее работники компании «АКС» (подрядчик проекта «Ямал СПГ»), занимающейся обслуживанием вахтового поселка, обеспечением питания и уборкой, обнародовали видеозапись, в которой рассказали, что руководство не произвело смены после трехмесячной вахты и игнорирует их просьбы и требования.

На вопросы журналистов представители компании не ответили, однако после публикаций в СМИ к ситуации подключилась окружная прокуратура. К надзорным мероприятиям в отношении «АКС» привлечены Госинспекция труда и управление Роспотребнадзора, а также власти Ямальского района.