В городе ХМАО больше нет мест в двух госпиталях для COVID-больных

Новых пациентов будут размещать в строящейся больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Нижневартовске закончились места в двух госпиталях для COVID-положительных пациентов. Из-за этого департаментом здравоохранения ХМАО принято решение открыть третий — на базе инфекционного отделения строящейся многопрофильной больницы на 1100 коек. Об этом URA.RU рассказал главный врач окружной клинической больницы Нижневартовска Алексей Сатинов.

«На сегодняшний день в госпиталях города на лечении находятся 202 пациента. Но динамика такова, что от 15 до 20 человек поступают к нам ежедневно. Какая-то часть выписывается, но принято уже решение, и сегодня все нормативные документы департаментом здравоохранения подписаны, а значит 10 июня в 8 утра мы открываем третий инфекционный госпиталь на базе строящейся больницы», — рассказал Сатинов.

С начала эпидемии коронавируса в Нижневартовске это заболевание диагностировали у 411 человек. Это третий муниципалитет ХМАО по количеству выявленных больных. Впереди только Сургутский район (971 человек) и Сургут (591 человек). Резкий скачок числа заболевших в Нижневартовске произошел после того, как был обнаружен очаг заражения в группе сотрудников компании «Интеллект Дрилинг Сервисиз», где один из вахтовиков скрыл результаты анализа, сделанного в частной лаборатории за территорией ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим ограничений до 23 июня, так как пока эпидемиологическая ситуация не благоприятствует снятию самоизоляции: 9 июня в регионе 149 новых заболевших, а коэффициент распространения инфекции равен единице.