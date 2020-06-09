Свердловский губернатор анонсировал открытие кафе и спортзалов

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Куйвашев признался, что занимается спортом полтора часа в день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал региональному кабмину задачу проконтролировать подготовку кафе, спортивных и фитнес-центров к возобновлению работы после эпидемии коронавируса. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

«Пока закрыты спортзалы, занимаюсь каждый день дома. Надеюсь, скоро смогут открыться спортивные и фитнес-центры, кафе и рестораны, торговые центры», — написал Евгений Куйвашев.

Деятельность предприятий сферы услуг, ТРЦ, спортивных и культурных учреждений была остановлена указом губернатора с 1 апреля из-за эпидемии коронавируса. С 9 июня в Свердловской области начали ослаблять карантин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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