Свердловский губернатор анонсировал открытие кафе и спортзалов

Куйвашев признался, что занимается спортом полтора часа в день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал региональному кабмину задачу проконтролировать подготовку кафе, спортивных и фитнес-центров к возобновлению работы после эпидемии коронавируса. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

«Пока закрыты спортзалы, занимаюсь каждый день дома. Надеюсь, скоро смогут открыться спортивные и фитнес-центры, кафе и рестораны, торговые центры», — написал Евгений Куйвашев.

Деятельность предприятий сферы услуг, ТРЦ, спортивных и культурных учреждений была остановлена указом губернатора с 1 апреля из-за эпидемии коронавируса. С 9 июня в Свердловской области начали ослаблять карантин.