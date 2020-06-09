Главное требование — чтобы не было резких всплесков числа заболевших, а общий тренд был отрицательный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения COVID-19 (Rt) в ХМАО равен единице. Это не позволяет региональным властям приступить к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных губернатором Югры Натальей Комаровой.

Но с 5 по 8 июня в регионе четыре дня подряд Rt был ниже единицы при постепенно возрастающем количестве заболевших. Такое за 50 дней наблюдений случилось второй раз. В прошлый раз коэффициент распространения инфекции держался так долго на уровне ниже единицы с 21 по 24 мая.

Этот коэффициент важен, потому что он является одним из трех показателей, анализируя который Роспотребнадзор дает рекомендации относительно снятия режима ограничений. Нужно, чтобы Rt семь и более дней был меньше единицы, имелся достаточный запас коек и проводилось значительное количество тестов на 100 тысяч населения. По двум последним показателям ХМАО давно соответствует нормам, позволяющим снимать практически любые ограничения, а по Rt пока нет.

Высчитывается показатель исходя из суммы новых случаев заболевания за последние четыре дня, которую делят на общее число новых случаев за предыдущие четыре дня. URA.RU, опираясь на статистические данные и формулы расчета, утвержденные Роспотребнадзором, сделало три прогноза (оптимистичный, стабильный и пессимистичный), глядя на которые можно увидеть, что ключевую роль в формировании Rt имеет не количество ежедневно заболевших, а тренд. Даже если в один день мы получаем большой прирост (например, +190 человек, как 16 июня в пессимистичном прогнозе), то 19 июня даже при +180 новых заболевших мы получаем Rt, равный 0,9, и дальше видим тенденцию к снижению.

По оптимистичному прогнозу ХМАО выйдет на положительные цифры 21 июня. Это позволит перейти на первый этап снятия ограничений Таблица: URA.RU

Так выглядит сценарий при стабильной ситуации, когда количество новых больных снижается не так быстро, но тренд отрицательный. Тогда к первому этапу послаблений ХМАО перейдет ориентировочно 26 июня Таблица: URA.RU

При самом неприятном развитии эпидситуации, когда количество заболевших растет, а тренд идет на повышение, выход из карантина в ХМАО может затянуться до конца июня Таблица: URA.RU

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим ограничений до 23 июня, так как пока эпидемиологическая ситуация не благоприятствует снятию самоизоляции: 9 июня в регионе 149 новых заболевших.