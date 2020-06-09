Минпромторг хочет запретить закупки масок за рубежом

Производство масок в России выросло в 10 раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Минпромторг предлагает запретить покупать медицинские маски за рубежом до конца 2021 года для государственных и муниципальных целей, а также для обороны и безопасности страны. Проект подготовленного министерством постановления размещен на портале законопроектов.

«Документ предполагает внесение масок в перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, не допускаемых к закупкам для государственных и муниципальных нужд», — пишет ТАСС.

Объем производства масок в России с начала пандемии увеличился в 10 раз и полностью закрывает потребности внутреннего рынка, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Согласно данным Минздрава, среднесуточная потребность в медицинских масках на территории России составляет почти шесть миллионов штук. В настоящий момент объем их выпуска достиг шести миллионов штук в сутки, к началу июля увеличится до 9,5 миллиона, а к 1 августа — до 11 миллионов. Введение временного запрета на закупки масок за границей позволит увеличить долю российских товаров на рынке, отметили в Минпромторге.

Ранее сообщалось, что власти Москвы приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в стране. По данным СМИ, ООО «Компания инновационных технологий» купили еще в марте, когда власти города поняли, что в скором времени маски понадобятся в крупном объеме, передает RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.