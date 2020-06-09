Бизнесмену незаконно отказали в заключении контрактов с мэрией на автобусные перевозки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение нижестоящих инстанций, признавших, что в 2019 году мэрия Екатеринбурга незаконно отказала компании «Лекс-Авто» в заключении контракта на автобусные перевозки. Соответствующее решение опубликовано на сайте арбитража. Как рассказал URA.RU директор компании Александр Катнов, сейчас ему предстоит подсчитать убытки, чтобы затем добиться выплаты компенсации.

«В рамках этого же процесса мы посчитаем расходы на юристов и транспорт. Из-за того, что мэрия не заключила с нами контракт, у нас сорвались несколько контрактов с поставщиками, у которых мы к тому моменту уже заказали технику (в частности, 77 низкопольных НЕФАЗов). Точную сумму ущерба пока назвать не могу, но речь может идти о нескольких миллионах рублей», — сказал Катнов.

На момент публикации оперативно узнать, будет ли мэрия Екатеринбурга обжаловать решение кассационной инстанции, URA.RU не удалось.

Как писало URA.RU, летом прошлого года компания «Лекс-Авто» выиграла конкурс на обслуживание автобусных маршрутов №4, №08, №33 и №018. Однако транспортный комитет мэрии Екатеринбурга заключил контракт с другим перевозчиком — компанией «Авто-ном», которая, по информации источников агентства, может быть связана с бывшим начальником городского транспортного комитета Алексеем Курлыковым.

После того, как в пользу «Лекс-Авто» было вынесено первое решение суда, Катнов обратился в Следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить действия другого экс-начальника транспортного комитета мэрии — Игоря Федотова — на предмет коррупции.