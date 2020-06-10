Звезды и политики высказались о пьяном ДТП с Ефремовым

Кто-то выразил сочувствие, а кто-то жестко раскритиковал Михаила Ефремова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Знакомые актера Михаила Ефремова прокомментировали ДТП с его участием. Кто-то выразил сочувствие, а кто-то жестко раскритиковал его. Мы собрали самые яркие высказывания известных личностей.

Накануне Ефремов устроил ДТП, сев за руль в нетрезвом виде. Он протаранил фургон Lada в центре Москвы. Погиб водитель отечественного авто. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Суд отправил его под домашний арест.

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что суд избрал для артиста несправедливую меру пресечения. По его словам, за смерть человека Ефремова нужно было приговорить к тюрьме, а не домашнему аресту. «Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца. Нет раскаяния, есть игра», — сказал телеведущий.

Актер Алексей Панин встал на защиту Ефремова. Он заявил о готовности пойти в тюрьму вместе со своим коллегой. «Таких артистов, как Ефремов, очень мало. Если человек погиб по вине Ефремова, это страшно. Но нельзя такого человека сажать в тюрьму. Если Михаила Ефремова посадят, я пойду с ним», — заявил Панин.

Телеведущая Ксения Собчак также поддержала актера. В своем Instagram-аккаунте она упрекнула людей, осуждающих артиста за вождение в нетрезвом виде, в лицемерии. «Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в „Гражданине поэте“ и ценила его как актера и яркого человека», — написала Собчак. Она добавила, что поступку Ефремова нет оправдания, а также выразила уверенность в том, что актер «сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь».

Кинорежиссер Алексей Красовский отметил, что авария стала трагедией не только для семьи Сергея Захарова, погибшего от столкновения с машиной Ефремова, но и для близких актера. «Погибшему водителю было 57, он всего на несколько месяцев старше Михаила. Но выбор между тем, кому сегодня сочувствовать, мне кажется, ложный. Это беда для обеих семей», — уверен он.

Знакомый Ефремова писатель Леонид Натапов уверен, что за погибшего водителя грузовика Михаила все-таки отправят за решетку. «Я думаю, это будет показательный процесс. Пресса подняла шум, поэтому, скорее всего, Ефремова посадят, — сказал драматург в интервью «КП».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.