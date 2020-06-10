Михаил Саакашвили призвал Киев к изменениям Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov

Заявление главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили о том, что страну ждет распад, не лишено адекватности, но при этом не является диагнозом, считает политолог Андрей Окара. В разговоре с URA.RU он отметил, что Саакашвили окружают клоуны, которые не разбираются в политике.

По его словам, Саакашвили всегда высказывается эмоционально, но в данном случае его заявление не является диагнозом. «Саакашвили попал в сложную ситуацию — он главный по реформам, но при этом у него мало ресурсов и полномочий для проведения реформ. Он попал в команду, которая в большинстве своем состоит из клоунов, совершенно не разбирающихся в госуправлении, во главе с президентом», — считает Окара.

Он также отметил, что в критической ситуации можно ожидать всякого, в том числе, и развала страны. Политолог привел в пример США, где все штаты захлестнули массовые беспорядки и недовольство. Эксперт подчеркнул, что сейчас Украина находится в сложной ситуации — состоянии войны, а украинская экономика за последние шесть лет потеряла 20% промышленного потенциала.

Ранее Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24» заявил о том, что Украина находится на грани распада и, если Киев вовремя не проведет изменения, это обязательно произойдет. Он также указал на то, что в стране усилились центробежные силы, передает « Царьград ».

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