В России в четыре раза подешевели маски

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Медицинские маски появились в продаже в аптеках. Челябинск, аптека, медицинские маски, маски медицинские
Средняя цена медицинских масок в России снизилась с 55 до 13 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя цена медицинских масок в России снизилась более чем в четыре раза — с 55 до 13 рублей. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, стоимость этого средства защиты продолжает падать.

«Сбили среднюю розничную цену с 55 [рублей] в марте до 13 рублей за штуку на вчерашний день», — цитирует Мантурова ТАСС. Он добавил, что с начала марта был увеличен выпуск всех видов масок в пять раз — до девяти млн штук в сутки. К концу июля объем выпуска этого продукта составит 12 млн штук в сутки, подчеркнул министр.

Кроме того, в России увеличилось производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов в 25 раз. Антисептиков стали производить в девять раз больше, отметил Денис Мантуров.

Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны, передает RT. В Минздраве РФ добавили, что в регионах страны нет нехватки средств индивидуальной защиты, пишет агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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