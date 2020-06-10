В России в четыре раза подешевели маски

Средняя цена медицинских масок в России снизилась более чем в четыре раза — с 55 до 13 рублей. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, стоимость этого средства защиты продолжает падать.
«Сбили среднюю розничную цену с 55 [рублей] в марте до 13 рублей за штуку на вчерашний день», — цитирует Мантурова ТАСС. Он добавил, что с начала марта был увеличен выпуск всех видов масок в пять раз — до девяти млн штук в сутки. К концу июля объем выпуска этого продукта составит 12 млн штук в сутки, подчеркнул министр.
Кроме того, в России увеличилось производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов в 25 раз. Антисептиков стали производить в девять раз больше, отметил Денис Мантуров.
Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны, передает RT. В Минздраве РФ добавили, что в регионах страны нет нехватки средств индивидуальной защиты, пишет агентство Nation News.
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