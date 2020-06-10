Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Украина и Россия не смогут наладить отношения, пока Киев не вернет контроль над Крымом, отметил Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Крым вернулся в состав России

Восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно, пока РФ не вернет Крым. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

«Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов, будущим поколениям», — приводит ТАСС выдержку из интервью Зеленского изданию «Украинская правда».

Через несколько лет народу России будет стыдно за произошедшее в Крыму, добавил Зеленский. Он также выразил уверенность, что полуостров снова будет частью Украины.

Глава Украины также признался, что не знает, сколько лет потребуется для восстановления отношений. Однако он констатировал, что странам-соседям в любом случае придется уживаться друг с другом.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что поднимал вопрос Крыма на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако, по словам Зеленского, российская сторона не захотела обсуждать эту тему, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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