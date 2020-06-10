Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией

Восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно, пока РФ не вернет Крым. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.
«Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов, будущим поколениям», — приводит ТАСС выдержку из интервью Зеленского изданию «Украинская правда».
Через несколько лет народу России будет стыдно за произошедшее в Крыму, добавил Зеленский. Он также выразил уверенность, что полуостров снова будет частью Украины.
Глава Украины также признался, что не знает, сколько лет потребуется для восстановления отношений. Однако он констатировал, что странам-соседям в любом случае придется уживаться друг с другом.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что поднимал вопрос Крыма на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако, по словам Зеленского, российская сторона не захотела обсуждать эту тему, передает RT.
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