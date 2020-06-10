Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантина регионы

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Ранее Институт экономики и мира (IEP) включил Россию в пятерку стран, экономика которых обладает наибольшим потенциалом к росту после окончания пандемии коронавируса, передает Life . Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ожидает, что экономика страны восстановится в течение нескольких кварталов, пишет VSE42.Ru .

Двойной удар получили регионы, где значительную часть спроса обеспечивают туристы, отметили специалисты. «В наибольшей степени потребительские расходы сократились в регионах, где сектор услуг занимает значительную часть экономики», — говорится в исследовании.

Таким образом, за апрель лидером по сокращению расходов потребителей (год к году) стала Москва (39,8%), за ней Санкт-Петербург (35,4%), далее Татарстан (32,6%) и Тюменская область (32,5%). За май первая двойка Москва (28%) и Санкт-Петербург (24,3%) остались на прежних позициях, однако на третье месте вышел Краснодарский край (21,3%), замыкает четверку ЯНАО (20%).

При этом лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. «Их потери были непропорционально больше, что в значительной степени связано как раз с жесткостью ограничений», — пишет РБК, ссылаясь на исследование.

За апрель и май Тюменская область и ЯНАО вошли в четверку лидеров среди российских регионов по сокращению расходов потребителей. Об этом говорится в исследовании лаборатории «СберДанные» Сбербанка.

Москва — лидер среди регионов по сокращению расходов потребителей за время ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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