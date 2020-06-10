Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантина регионы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, собор василия блаженного, покровский собор, москва
Москва — лидер среди регионов по сокращению расходов потребителей за время ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

За апрель и май Тюменская область и ЯНАО вошли в четверку лидеров среди российских регионов по сокращению расходов потребителей. Об этом говорится в исследовании лаборатории «СберДанные» Сбербанка.

При этом лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. «Их потери были непропорционально больше, что в значительной степени связано как раз с жесткостью ограничений», — пишет РБК, ссылаясь на исследование.

Таким образом, за апрель лидером по сокращению расходов потребителей (год к году) стала Москва (39,8%), за ней Санкт-Петербург (35,4%), далее Татарстан (32,6%) и Тюменская область (32,5%). За май первая двойка Москва (28%) и Санкт-Петербург (24,3%) остались на прежних позициях, однако на третье месте вышел Краснодарский край (21,3%), замыкает четверку ЯНАО (20%).

Двойной удар получили регионы, где значительную часть спроса обеспечивают туристы, отметили специалисты. «В наибольшей степени потребительские расходы сократились в регионах, где сектор услуг занимает значительную часть экономики», — говорится в исследовании.

Ранее Институт экономики и мира (IEP) включил Россию в пятерку стран, экономика которых обладает наибольшим потенциалом к росту после окончания пандемии коронавируса, передает Life. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ожидает, что экономика страны восстановится в течение нескольких кварталов, пишет VSE42.Ru.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Рейтинги Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...