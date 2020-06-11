10 июня 2020
09 июня 2020

На параде в Челябинске впервые покажут современную боевую технику. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка военной техники к параду Победы в 32-м военном городке. Екатеринбург, военная техника, покраска, танк т-34, покраска военной техники, подготовка к параду
Военные готовят боевую технику на челябинский парад Победы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В параде Победы в Челябинске впервые будет участвовать современная боевая техника. Ее привезут из чебаркульской танковой дивизии, сообщил URA.RU источник в войсковой части.

«Готовятся пушки, бронетранспортеры, возможно, будут танки. Должна быть техника, которая не повредит дорожное покрытие. Наша колонна пройдет отдельно», — сказал собеседник.

Участник подготовки к параду из мэрии Челябинска добавил, что над городом пролетят боевые самолеты. И поделился главной головной болью чиновников — власти хотят, чтобы чебаркульская дивизия на несколько часов организовала выставку своей техники, но в таком случае люди скопятся около нее и не будут соблюдать социальную дистанцию, которую надо держать из-за коронавируса.

«Сегодня было совещание рабочей группы. И хотя официально решение о проведении парада не принято, челябинский гарнизон, ГУ МВД, войсковые части, филиал военно-воздушной академии Жуковского и другие структуры уже тренируются. Всех участников регулярно проверяют на самочувствие, они соблюдают все меры безопасности», — добавил инсайдер.

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Из-за эпидемии коронавируса впервые на трибунах не будет ветеранов — им предложат посмотреть торжественное построение в прямой трансляции на телеканале ОТВ. Также решено отказаться от художественного эпилога, в котором выступали сотни артистов и детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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