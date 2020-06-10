Стрелков ответил на обвинения прокурора Нидерландов по делу MH17

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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игорь Стрелков подчеркнул, что ополчение не причастно к крушению малайзийского Boeing в 2014 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

У народного ополчения ДНР не было зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит малазийский Boeing, выполнявший рейс MH17. Об этом URA.RU заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Голландский прокурор Тейс Бергер, который ведет дело о крушении рейса MH17, считает, что обвиняемые намеренно сбили самолет, приняв его за военный. Гособвинение считает, что Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко сыграли главную роль в развертывании ЗРК «Бук», передает радио Sputnik.

«В ополчении никаких „Буков“ не было», — сказал URA.RU Стрелков. Он подчеркнул, что оно не причастно к крушению Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. От дальнейших комментариев Стрелков отказался.

Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев считает, что в авиакатастрофе виновны ополченцы, которые, в свою очередь, заявляют об отсутствии средств, способных сбить самолет, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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