10 июня 2020

Япония заявила о перехвате военного самолета РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные истребители Японии сопроводили российский самолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи японских островов Хоккайдо и Хонсю перехватили японские истребители. В Объединённом комитете начальников штабов Японии уточнили, что самолет летел над международными водами Японского моря.

Ил-20 вдоль японской морской границы пролетел около тысячи километров, а затем развернулся на базу, сообщает «Интерфакс». Как уточняет издание. самолет оснащен аппаратурой для сканирования местности, оптическими датчиками, системой спутниковой связи, а также фотоаппаратурой.

Ранее истребители ВВС США вылетали на перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны вблизи Аляски. В Минобороны России отметили, что полет российских бомбардировщиков был плановым. Между тем, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что США и их союзники значительно увеличили военную активность вблизи российских границ, писало RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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