Япония заявила о перехвате военного самолета РФ

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Ранее истребители ВВС США вылетали на перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны вблизи Аляски. В Минобороны России отметили, что полет российских бомбардировщиков был плановым. Между тем, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что США и их союзники значительно увеличили военную активность вблизи российских границ, писало RT .

Ил-20 вдоль японской морской границы пролетел около тысячи километров, а затем развернулся на базу, сообщает «Интерфакс». Как уточняет издание. самолет оснащен аппаратурой для сканирования местности, оптическими датчиками, системой спутниковой связи, а также фотоаппаратурой.

Российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи японских островов Хоккайдо и Хонсю перехватили японские истребители. В Объединённом комитете начальников штабов Японии уточнили, что самолет летел над международными водами Японского моря.

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