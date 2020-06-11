В ЦБ пояснили, как выплачивать кредит переболевшим COVID

Банки не должны начислять пени и штрафы переболевшим COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центробанк РФ рекомендовал банкам отказаться от начисления пеней и штрафов, если заемщик заболел коронавирусом. Также клиенты могут прибегнуть к реструктуризации кредита. Для этого клиент должен обратиться в организацию с соответствующей справкой. Об этом заявила начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова.

«Заемщику нужно обратиться в банк, МФО или КПК, где взят кредит или заем, с соответствующим заявлением и документом, подтверждающим заболевание», —цитирует Иванову «Российская газета».

Она подчеркнула, что поскольку пациенты с COVID обязаны соблюдать карантин, им в первую очередь необходимо связаться с финансовой организацией по телефону, сообщить о диагнозе и выяснить, в какой форме и в какие сроки должны быть предоставлены документы. Иванова добавила, что если кредит реструктуризирован с 1 марта по 30 сентября, это не ухудшит кредитную историю заемщика. Банк России также рекомендует финансовым организациям до 30 сентября не обращать взыскание на недвижимость, которая находится у них в залоге, если заемщики, больные коронавирусом, просрочат выплаты по ипотеке.

В конце мая URA.RU сообщало, что долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума в 10,9%. Отмечается, что этот уровень долговой нагрузки побил рекорд кризиса 2014—2015 годов. В ЦБ объяснили, что долговая нагрузка россиян росла в первую очередь за счет необеспеченных кредитов. В сообщении регулятора говорится, что 23% российских заемщиков отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.