Илон Маск отреагировал на статью Рогозина в Forbes

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Ранее владелец американской компании Space X Илон Маск после успешного запуска американской ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon прокомментировал шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что без России США будет доставлять космонавтов на МКС с помощью батутов. В ходе пресс-конференции, посвященной старту корабля, Маск заявил о том, что «батут работает». 31 мая в «Роскосмосе» отметили важность самостоятельных полётов США к МКС, пишет RT.

Маск оставил к этой статье комментарий: «Это нечто!». Он отметил, что успешные советские разработки 80-х годов по кислородно-водородным двигателям позволили компании SpaceX отказаться от водородного топлива в пользу смеси метана и жидкого кислорода.

Рогозин также отметил, что американцам нужно «поблагодарить наш „Союз“, его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль», а не сыпать насмешками после запуска Crew Dragon к МКС.

В колонке Рогозин сравнил предоставленную «Роскосмосом» возможность доставлять астронавтов США на Международную космическую станцию (МКС) с работами художников эпохи Возрождения. «Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный Роскосмосом американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен», — отмечал в своей колонке Рогозин.

Миллиардер из США Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске Crew Dragon, которую тот опубликовал в Forbes. Обращение Маск разместил в комментарии к публикации в Twitter журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.

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