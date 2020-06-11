Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию

Чиновники предполагают, что Владимир Путин проведет несколько встреч с представителями различных сфер, где обсудят поправки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

До общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию, намеченного на 1 июля, президент РФ Владимир Путин проведет несколько встреч с представителями различных сфер, на которых в том числе обсудит предлагаемые поправки.

«Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Одно из первых подобных совещаний может пройти 21 июня — в День медика. «Пока непонятно, в каком формате пройдет мероприятие, но и эти поправки, и ситуация с коронавирусом только закрепили важность вопросов здравоохранения», — поясняет чиновник. Предполагается, что в ходе встречи глава государства может анонсировать новые надбавки для медиков. Помимо этого, чиновники ожидают проведение тематической встречи 27 июня — в День молодежи.

Ранее Владимир Путин проводил подобные совещания 1 июня с Центризбиркомом, на котором утвердил день голосования, 5 июня с экологами, 6 июня — в день русского языка — с деятелями культуры, а также 8 июня — в День социального работника — с представителями данной отрасли. На всех встречах глава государства затрагивал поправки в Конституцию.

Ранее стало известно о непосредственном участии Владимира Путина в предстоящем голосовании. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, которые передает Nation News, Путин пока что планирует участвовать в голосовании лично.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.