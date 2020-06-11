На выходных в Челябинской области испортится погода

На выходных южноурцльам обещают прохладу и дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отдых в длинные выходные жителям Челябинской области испортит погода. Как сообщают синоптики, вместе с понижением температуры на Южный Урал придут дожди и грозы.

В ночь на пятницу, по данным Челябинского ЦГМС, по всей территории региона начнутся кратковременные дожди. 12 июня, в День России, столбик термометра опустится до +24 градусов. Лишь в южных районах области он удержится на отметке в +33 градуса. Дожди будут перемежаться грозами, причем осадки будут идти двое суток — 12 и 13 июня. В субботу станет еще прохладнее — до 18 градусов.

В Челябинске осадки ожидаются, начиная с ночи 13 июня. Дневные температуры будут колебаться в пределах 20-22 градусов.

Накануне МЧС предупредило, что ухудшение погоды начнется уже 11 июня: южноуральцам предрекли грозы, град и штормовой ветер до 20 метров в секунду. Аномальная жара, установившаяся в области с начала недели, сохраняется — облегчает ситуацию лишь облачность, спасающая от палящего солнца.