По словам Ксении Собчак, протестующие считают свою борьбу важнее частной собственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Массовые беспорядки в США стали причиной отъезда из страны российских бизнесменов, среди которых оказались друзья Ксении Собчак. Об этом журналистка заявила в своем telegram-канале.

«Очень тебя люблю, но как другое? Мою любимую Америку громят! И это я не пропагандистские каналы насмотрелась, это мне пишут мои друзья. Которые нанимают охрану и в ужасе сбегают из Нью Йорка», — написала она.

По словам Собчак, люди работали всю жизнь, чтобы жить на 57-улице (самая оживленная улица на Манхэттене, где находятся самые престижные магазины и рестораны города), однако сейчас вынуждены бросать свои дома из-за мародеров, для которых их борьба важнее частной собственности.

Ранее, по информации Nation News, журналистка оригинально поддержала митингующих в своем Instagram — в рамках шоу Comment Out она выложила видеозапись, где на фоне черного экрана играла композиция группы «Запрещенные барабанщики» — «Убили негра».

Беспорядки в США начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Жители городов вышли на улицы с требованием прекратить расовую дискриминацию в стране.

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