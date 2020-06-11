Экс-духовника Поклонской будут судить за распространение слухов

Сергию грозит уголовное преследование Фото: канал Всеволода Могучего на YouTube

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Экс-духовника Натальи Поклонской, основателя секты царебожников, настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Николай Романов) будут судить за распространение фейковых новостей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Романов обвиняется по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ „Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного“. В случае, если вина гражданина будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Рассмотрение дела назначено на 23 июня в мировом судебном участке № 3 Верхней Пышмы.

Ранее URA.RU писало о том, что схиигумен Сергий, вопреки запрету руководства ектаеринбургской епархии, записал на видео и распространил в интернете несколько проповедей, в которых призывал не верить в существование коронавируса, не подчиняться властям и выходить на улицу. Кроме административной ответственности, за эти заявления экс-духовнику Поклонской, возможно, грозит и уголовное наказание — силовики проверяют его заявления на предмет экстремизма. Также Сергия ожидает церковный суд за неподчинение митрополиту. В защиту Сергия выступили хоккеист Павел Дацюк и член команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.