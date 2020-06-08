Аномальная жара пришла в Курганскую область

В Курганской области с 8 по 12 июня, по прогнозам метеорологов, будет наблюдаться аномально-жаркая погода. Об этом сообщил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«С 8 по 12 июня по области и в Кургане ожидается аномально-жаркая погода», — говорится в сообщении Курганского ЦГМС. В пресс-службе администрации Кургана добавили, что отклонение от нормы составит семь — девять градусов.
По прогнозу курганских метеорологов, 10 и 11 июня температура воздуха днем поднимется до +35 градусов и ожидается южный ветер скоростью до восьми метров в секунду. «Кроме того, по прогнозу с 8 по 12 июня на территории региона местами сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса», — объяснили представители мэрии.
С начала апреля в Курганской области действует особый противопожарный режим. Ранее в регионе продлили запрет на посещение лесов до 2 июня. В 2019 году в начале мая из-за крупных пожаров в регионе пострадали несколько населенных пунктов.
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