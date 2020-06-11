10 июня 2020
09 июня 2020

Курганская техника помогает ликвидировать катастрофу в Норильске. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушения на Тяновском месторождении. Сургут, загрязнение среды, нефть, нефтеразлив
20 тысяч тонн нефтепродуктов разлилось из-за аварии в Норильске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ликвидации последствий экологической катастрофы в Норильске и на Таймыре задействованы гусеничные вездеходы ТМ-140, которые произвел Курганмашзавод. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба завода.

«Группу спасателей, участвующую в ликвидации чрезвычайной ситуации усилили спецтехникой Дудинского арктического поисково-спасательного отряда, в числе которой — два гусеничных вездехода ТМ производства Курганмашзавода», — рассказали в пресс-службе КМЗ.

Техника помогает в разведке загрязненной территории и оказании необходимой помощи при ликвидации чрезвычайной ситуации. Представители завода отметили, что гусеницы ТМ-140 не нарушают тонкий слой грунта, что позволяет выжить растениям и животным приполярной тундры.

Из-за аварии в Норильске разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент произошел 29 мая на ТЭЦ-3. Часть дизельного топлива попала в реки. Правительство Красноярского края ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба.

На месте работают два вездехода ТМ-140
Фото: пресс-служба Курганмашзавода

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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