Глава Совбеза РФ Патрушев раскрыл, кому выгодно ЧП в Норильске

Николай Патрушев поручил главам регионов принять «жесткие меры контроля за состоянием энергетических объектов» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Авария на ТЭЦ в Норильске может быть выгодна тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев также добавил, что следует обращать пристальное внимание на потенциальные угрозы в этой сфере. «Недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям», — цитирует секретаря Совета безопасности РФ РИА «Новости».

Чтобы подобные ЧП более не повторялись, главы регионы должны принять жесткие меры контроля за состоянием энергетических объектов, поручил Патрушев. Он добавил, что властные структуры должны быть немедленно оповещены об инциденте.

Авария в Норильске произошла 29 мая на ТЭЦ-3. Там разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть дизельного топлива попала в реки. Власти Красноярского края, как напоминает RT, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба.

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