Где отдохнуть челябинцам в длинные выходные и не получить штраф

Челябинцам, не желающим оставаться в городе, можно отправиться в национальные парки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области и ее столице не предполагается вводить дополнительные карантинные ограничения на предстоящих выходных. URA.RU представляет места, где можно будет отдохнуть без опасений.

Все парки и скверы Челябинска открыты для горожан и гостей города на всем протяжении длинных выходных. За время карантина их обработали от клещей, дополнительно обезопасив и с этой стороны. Единственное условие — соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Аттракционы и точки фастфуда по-прежнему закрыты.

Праздничные мероприятия в День России в Челябинске пройдут в онлайн формате за одним исключением:

автокинотеатр под открытым небом (на парковке ТК «Горки», въезд со стороны дороги «Меридиан») бесплатно покажет фильм «Александр Невский». Зрителям нужно зарегистрироваться по ссылке . Заезд на парковку с 22:30, фильм будет идти с 23:30 до часу ночи.

Открытие пляжного сезона в Челябинске увязано со снятием «коронавирусных» ограничений, продленных до 15 июня. После этого официально заработают пляжи:

на Шершневском водохранилище ( проезд Шершневский бор, 6/1; городской пляж; «Белый парус» и «Ясень» (пер. Большой, 11));

проезд Шершневский бор, 6/1; городской пляж; «Белый парус» и «Ясень» (пер. Большой, 11)); на озере Смолино ( «Солнечный берег» (ул. Хуторная, 70/1); «Прибой» (ул. Новороссийская, 79); пер. Дачный, 2/2; гостиничный комплекс «Березка» (ул. Чапаева, 112); Smoplinopark (ул. Чапаева, 114); пляж областного центра реабилитации (ул. Чапаева, 122));

«Солнечный берег» (ул. Хуторная, 70/1); «Прибой» (ул. Новороссийская, 79); пер. Дачный, 2/2; гостиничный комплекс «Березка» (ул. Чапаева, 112); Smoplinopark (ул. Чапаева, 114); пляж областного центра реабилитации (ул. Чапаева, 122)); на Первом озере (городской пляж (пер. Мамина, 1А) и «Восточный берег» (пр. Виктора Давыдова, 7)).

Фактически большинство пляжей работает уже сейчас: их снабдили спасательными постами и предупреждениями о том, как избежать заражения COVID-19. На частных территориях придется заплатить за вход. Также не исключено, что придется объясняться с нарядами полиции.

Зато любители активного отдыха могут совершенно выехать на природу.

Национальный парк «Таганай» готов принимать туристов для однодневных прогулок на Черную скалу и по Центральной тропе.

Природный парк «Иремель» на границе с Башкирией открывают для посетителей с 12 июня.

Остановиться с палатками в парках можно на территории приютов с соблюдением социальной дистанции. Санитарная обработка мест общего пользования будет проводиться каждые 2—3 часа . Следить за этим будут спасатели, которые с 11 по 14 июня вводят в парках круглосуточные дежурства мобильных групп.

Национальный парк «Зюраткуль» также открыт для посещения и прогулок. С палатками можно встать в поселке Зюраткуль в районе Берлогограда (Каменный мыс) и на кордоне «У трех вершин». В парк впускаются малые группы до 5 человек и семьи. Туристические домики и бани не сдаются до 14 июня или до особых распоряжений.