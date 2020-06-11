Екатеринбуржцы вышли на улицы, но рост заболеваемости растет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения COVID-19 (Rt) в Свердловской области не соответствует требованиям Роспотребнадзора, предъявляемым к переходу ко второму этапу снятия ограничений. Согласно официальным данным, количество зарегистрированных больных в сутки по-прежнему превышает требуемые показатели.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, для снятия карантина необходимо соблюсти три показателя: обеспеченность населения тестами на COVID-19, запас свободных коек в больницах и тот самый коэффициент распространения инфекции (Rt). С двумя первыми показателями проблем нет, так как и тестов и кроватей хватает. Но выйти на нужный коэффициент распространения инфекции (менее единицы) не удается.

Ранее URA.RU сообщало, что коэффициент достиг одного балла и 9 июня вице-губернатор Свердловской области Павел Креков объявил, что регион вышел на плато, а значит есть возможность снятия ограничений, соответствующих первому этапу. «На первом этапе возобновляется работа предприятий сферы слуг, торговли непродовольственными товарами, имеющих площадь до 400 кв. метров при наличии отдельного уличного входа», — говорится в требованиях Роспотребнадзора.

Однако за последние два дня ситуация в лучшую сторону изменяться перестала. Если для первого этапа достаточно коэффициента 1.0, то для второго требуется коэффициент 0.8, который бы держался хотя бы три дня. Второй этап подразумевает открытие отдельных образовательных организаций, а также предприятий торговли непродовольственными товарами на площади уже до 800 кв. метров.

Коэффициент Rt считается как сумма новых случаев заболевания за последние четыре дня, поделенная на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня. В последние четыре дня показатели заболеваемости в сутки были 249 человек, 242, 284 и 312, что дает в сумме 1087. В предыдущие четыре заболели 289, 251, 249 и 240 человек, что дает 1038. Результат 1087 делим на 1038 и получаем Rt 1.04.Таким образом на снятие ограничений второго этапа пока рассчитывать не приходится.

Стоит отметить, что эпидситуация влияет на то, в каком формате пройдет Парад Победы в Екатеринбурге 24 июня. Если к тому времени город выйдет на третий этап, для этого Rt должен не превышать 0.5, то на параде будут присутствовать зрители. В противном случае присутствие зрителей будет запрещено. Свердловская же область же пока не может выйти даже на второй этап.