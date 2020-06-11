Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Владимир Потанин заявил, что авария в Норилске «безусловно отразиться на „Норникеле“» Фото: официальный сайт Президента РФ

Глава и бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин предложил акционерам отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году. Миллиардер считает, что ЧП, которое произошло в Норильске, может оказать значительное влияние на экономику компании.

«Потанин предложил акционерам воздержаться от дальнейшей выплаты дивидендов в течение 2020 года», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с инициативой главы «Норникеля». Также бенефециар компании предложил ограничить итоговые дивиденды за нынешний год минимальным уровнем в один млрд долларов.

По словам самого Потанина, авария в Норильске «безусловно отразится на „Норникеле“», в том числе и на способности компании выплачивать дивиденды. Миллиардер подчеркнул, что решение о сокращении выплат «позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией».

29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») из-за разгерметизации резервуара разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Горючее попало в реки Далдыкан и Амбарная. Из-за аварии власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба.

О том, что причиненный от аварии ущерб из личных средств должны оплатить акционеры «Норникеля», ранее завил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Президент РФ поддержал данное решение. Путин также выразил надежду на то, что ликвидация последствий ЧП будет проведена эффективно, поскольку от этого зависит здоровье людей и состояние экологии в регионе, сообщает агентство Nation News.

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