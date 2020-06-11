Дмитрий Мазуров находится в СИЗО уже 11 месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ

В деле бывшего владельца группы компаний «Новый поток» и тюменского Антипинского НПЗ появился новый эпизод. Теперь помимо мошенничества ему намерены предъявить обвинение в организации нападения на эскорт-модель, в результате которого ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Информация об этом была озвучена на заседании Тверского районного суда Москвы, сообщают федеральные СМИ.

«В четверг [11 июня] владельцу группы компаний „Новый поток“ Дмитрию Мазурову следственный департамент МВД предъявит обвинение в окончательной редакции», — сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Как утверждает издание, сторона защиты посчитала такой эпизод надуманным и полагает, что он используется для того, чтобы обосновать продление срока ареста Мазурову.

Появление нового эпизода в деле экс-владельца «Нового потока» стало известно стороне защиты 10 июня во время судебного заседания, на котором было принято решение о продлении срока ареста до 13 июля. Как сообщают СМИ, его провели, несмотря на то, что Дмитрия Мазурова в условиях карантина не смогли доставить на заседание из СИЗО «Матросская Тишина», а также не организовали видео-концеренц-связь.

Согласно озвученной на суде информации, Мазурову планируют предъявить обвинение по ст. 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По данным «Коммерсанта», расследование проводилось по факту нападения в Тюмени на девушку Юлию, предположительно работавшую эскорт — моделью, которое произошло около пяти лет назад. Сторона защиты, изучив документы, не увидели в них доказательства причастности предпринимателя, однако судья приобщил их к делу.

По основному делу Дмитрия Мазурова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество» и ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Растрата». Следствие считает, что он поспособствовал получению Антипинским НПЗ кредита на 29 $ млн, скрыв плохое состояние дел на предприятии (сейчас оно проходит процедуру банкротства). После чего, по мнению силовиков, он вместе с директором завода Геннадием Лисовиченко, который на данный момент объявлен в розыск, заключил договора с частными индивидуальными предпринимателями, которым предприятие перечислено не менее 473 млн руб. за несуществующие работы. 15 июля исполнится ровно год, как Дмитрий Мазуров находится в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что «Просмсвязьбанк» подал к экс-владельцу Антипинского НПЗ иск на сумму более 22 млрд рублей.