Выяснилось, повлияет ли на качество студентов отмена экзаменов

Учителя не смогут помочь завысить оценки в аттестатах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Решение зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов не скажется на качестве студентов. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился финалист премии «Учитель года 2017», первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов.

«Это единственно возможное решение в нынешней ситуации. Аттестат — это результат работы школьника не только за последние полгода. Он отражает результаты работы в основной или средней школе и является важным и значимым показателем результатов обучения. Я не думаю, что произойдет значительного падения», — сказал Смирнов.

Он отметил, что классные журналы уже закрыты, а оценки должны были быть выставлены до конца мая вне зависимости от текущего постановления. Учитель подчеркнул, что в большинстве школ аттестаты уже напечатаны, так как ранее сообщалось, что их необходимо выдать до 15 июня. Поэтому школа не сможет завысить отметки ученикам, чтобы помочь поступить в техникумы.

В этом году все выпускники школ смогут получить аттестат без сдачи экзаменов. Этого документа будет достаточно для поступления в колледжи и техникумы.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург поддержал это решение, передает «Национальная служба новостей». Он раскритиковал идею дистанционного проведения экзаменов. Ямбург уверен, что ЕГЭ можно провести и в нынешних условиях. Экзамен будет проведен по всей стране, начиная с 29 июня, сообщает агентство Nation News.

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