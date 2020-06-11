Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Выпускники получат аттестаты без сдачи ЕГЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В этом году все выпускники школ получат аттестат без сдачи экзаменов, поэтому сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет необязательной. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Государственная итоговая аттестация проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ. Школьного аттестата будет достаточно для поступления в колледжи и техникумы. Однако выпускники, планирующие поступать в вузы, будут вынуждены сдавать Единый государственный экзамен.

В этом году из-за пандемии коронавируса в России отменили проведение ОГЭ для девятиклассников, а также перенесли сроки сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников — экзамены начнутся с 3 июля. Как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, российские вузы будут принимать документы на поступление с 20 июня. Колледжи начнут работать с сентября, подать документы для поступления можно будет до 25 августа.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что, несмотря на дистанционное обучение из-за коронавируса, результаты ЕГЭ в этом году останутся на уровне прошлых лет или улучшатся. Кроме того, в этом году российские вузы предоставят 30 тысяч дополнительных бюджетных мест, напоминает «Национальная служба новостей».

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