10 июня 2020

Челябинский губернатор назвал условия отмены карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер накануне выходных обратился к чиновникам и жителям Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 июня назвал условиями перехода к новому этапу снятия ограничений по COVID-19 соблюдение дисциплины населением и слаженную работу органов власти и экстренных служб.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что жизнь поэтапно возвращается в привычное русло. От слаженности работы всех служб — федеральных, региональных и муниципальных — и дисциплинированности, и ответственности каждого жителя зависит то, как быстро мы пройдем этот путь», — цитирует заявление главы региона его пресс-служба.

Ранее губернатор упрекнул жителей области в том, что они игнорируют ограничения, провоцируя волны заражений. Тенденция к росту числа заболевших прервалась в середине недели. Это позволило властям запустить долгожданные послабления: базы отдыха, санатории и профилактории, имеющие медицинские лицензии, возобновят работу в полноценном режиме уже с 15 июня. Все остальные — с 1 июля.

По состоянию на 11 июня в Челябинской области зарегистрировано 4367 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 122 положительных диагноза (накануне было 116 заражений). От инфекции за сутки погибли три южноуральца, число жертв COVID-19 достигло 69 человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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