В приложении Сбербанка произошел сбой

Клиенты «Сбербанка» сообщают о неисправности мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Об этом также свидетельствуют данные портала Downdetector.
Большая часть пользователей сообщили, что не могут войти в систему (64%), 22% людей пожаловались на то, что не могут совершить перевод средств, еще 13% отмечают сбои сразу всех сервисов. Данные о неисправностях начали поступать около 7 вечера. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Екатеринбурга.
На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий от представителей финансовой организации.
Последний раз сбои в системе «Сбербанка» отмечались 1 июня. Тогда пользователи связали это с началом выплат пособий семьям с детьми от трех до 16 лет.
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