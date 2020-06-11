В приложении Сбербанка произошел сбой

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Большинство клиентов не могут войти в приложение банка Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Клиенты «Сбербанка» сообщают о неисправности мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Об этом также свидетельствуют данные портала Downdetector.

Большая часть пользователей сообщили, что не могут войти в систему (64%), 22% людей пожаловались на то, что не могут совершить перевод средств, еще 13% отмечают сбои сразу всех сервисов. Данные о неисправностях начали поступать около 7 вечера. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Екатеринбурга.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий от представителей финансовой организации.

Последний раз сбои в системе «Сбербанка» отмечались 1 июня. Тогда пользователи связали это с началом выплат пособий семьям с детьми от трех до 16 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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