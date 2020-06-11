В «список памяти» попали медики из Челябинской и Свердловской областей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В « список памяти » медиков, скончавшихся после работы с COVID-19 попали медики из Челябинской и Свердловской областей. Их имена указаны на соответствующем сайте. Самому молодому из погибших уральских медиков было 44 года.

«Столбикова Валентина Александровна, 68 лет, врач-терапевт, г. Златоуст, Челябинская область; Соловьёв Борис Николаевич, 57 лет, врач общей практики, Брединский район, Челябинская область; Симонян Елена Владимировна, 44 года, фармацевт, декан фармацевтического факультета, Челябинск; Маслов Александр Русланович, 65 лет, терапевт, г. Нижний Тагил, Свердловская область; Манаков Анатолий Иванович, врач-физиотерапевт, Свердловский областной госпиталь ветеранов войн, Екатеринбург» — указано на странице «списка памяти».

Всего там значится 406 фамилий. Это врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другие медицинских работники, На сайте есть раздел, где указаны аналогичные данные об иностранных медиках.

Ранее URA.RU писало о том, что врачи опубликовали «список памяти» погибших от коронавируса коллег. Авторы инициативы заявили, что внести данные о погибших медиках туда может любой желающий, но перед публикацией информация по каждому из них будет проверена.

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