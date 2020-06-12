Бензин и дизель за неделю подорожали

Цены на бензин начали расти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 1 по 7 июня выросла в цене на 6 копеек и составила 44,92 рубля, стоимость дизельного топлива увеличились на 3 копейки за лит и составила 47,74 рубля. В Росстате отметили, что с начала года бензин подорожал на 0,4%.

Рост цен на бензин отмечен в 45 центрах субъектов России, пишет RNS. Самое существенное подорожание отмечено в Кызыле (Республике Тыва) — на 1,8%, а также в Курской и тамбовской областях на 1,4% и 1% соответственно. При этом в калининграде нена на автомобильное топливо упала, но ненамного — на 0,1%.

В конеце апреля консалтинговое подразделенияе ценового агентства Argus прогнозтровало, что в 2020 году розничные цены на самый популярный в России бензин — АИ-92 — могут снизиться на 1-3 рубля за литр. Оптимистичный прогноз давался на основе падение оптовых цен из-за рухнувшей стоимости нефти в мире, а также колоссальное сокращение спроса, вызванное эпидемией коронавируса.