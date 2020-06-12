11 июня 2020

ПФР готовит единоразовые выплаты пенсионерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, монеты, деньги
Пенсионерам пообещали новые выплаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Для поддержки российских пенсионеров в регионах могут провести единоразовые выплаты. Как уточнила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, выплата составит порядка двух тысяч рублей.

«Пенсионный фонд России (ПФР) готовит провести единоразовые выплаты для пожилых граждан. Решение о выдаче средств в размере порядка 2 000 рублей будет приниматься на региональном уровне», — цитирует Кирееву портал «Экономика сегодня».

Специалист уточнила, что сумма выплаты для пенсионеров может варьироваться в зависимости от региона. Например, в Ленинградской области единоразовые выплаты составят две тысячи рублей, а в Псковской и Тамбовской областях — 1800 рублей.

«В программе будут участвовать пожилые люди с минимальным размером пенсионных выплат — в регионе такое начисление не превышает размер установленного прожиточного минимума», -уточнила Киреева.

Киреева подчеркнула, что социальная поддержка особенно важна во время мировой рецессии и позволяет снизить финансовую нагрузку для граждан.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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