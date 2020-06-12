ПФР готовит единоразовые выплаты пенсионерам

Для поддержки российских пенсионеров в регионах могут провести единоразовые выплаты. Как уточнила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, выплата составит порядка двух тысяч рублей.
«Пенсионный фонд России (ПФР) готовит провести единоразовые выплаты для пожилых граждан. Решение о выдаче средств в размере порядка 2 000 рублей будет приниматься на региональном уровне», — цитирует Кирееву портал «Экономика сегодня».
Специалист уточнила, что сумма выплаты для пенсионеров может варьироваться в зависимости от региона. Например, в Ленинградской области единоразовые выплаты составят две тысячи рублей, а в Псковской и Тамбовской областях — 1800 рублей.
«В программе будут участвовать пожилые люди с минимальным размером пенсионных выплат — в регионе такое начисление не превышает размер установленного прожиточного минимума», -уточнила Киреева.
Киреева подчеркнула, что социальная поддержка особенно важна во время мировой рецессии и позволяет снизить финансовую нагрузку для граждан.